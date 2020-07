Verona-Inter, la probabile formazione nerazzurra nel posticipo di stasera: Conte lascia fuori due grossi calibri dal primo minuto contro i gialloblu’

Fondamentale la gara di questa sera al ‘Bentegodi’, contro il Verona, per l’Inter. A -11 dalla Juventus, difficile pensare di riaprire la rincorsa scudetto nonostante il ko bianconero, ma serve rispondere all’Atalanta per riprendersi la terza posizione. Soprattutto, dare un segnale dopo la gara persa malamente con il Bologna e, magari, pensare al secondo posto occupato dalla Lazio che in caso di vittoria sarebbe a un solo punto di distanza. Antonio Conte prepara la formazione da schierare contro i gialloblu’ e, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sembra aver deciso: in panchina almeno inizialmente Eriksen e Lautaro Martinez, che domenica hanno deluso.

Sulla trequarti, dovrebbe agire Borja Valero, con Sanchez a fare coppia con Lukaku. Scelte quasi obbligate per il resto, viste le squalifiche di D’Ambrosio e Bastoni e gli infortuni di Moses, Sensi e Barella. Difesa davanti ad Handanovic con Godin, de Vrij e Skriniar, Candreva e Young sugli esterni, Gagliardini e Brozovic in mediana.

