Lecce, Tachtsidis sbotta contro i tifosi: “Mi avete rotto il c…”

Il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis sbotta contro i tifosi su Instagram per le troppe critiche ricevute

Panagiotis Tachtsidis non ci sta. Troppe le critiche ricevute negli ultimi tempi ed allora la vittoria con la Lazio, nonostante la sua squalifica, diventa il pretesto per sfogare la sua rabbia. Dice basta il centrocampista greco che in una storia su Instagram mostra il suo attaccamento alla squadra ma anche la rabbia covata in questi mesi: “Mi avete rotto il caz… – la sua frase a corredo dell’immagine dell’esultanza in tribuna dopo la rete del successo del Lecce contro i biancocelesti -. Voi che criticate, non sapete di che colore è la palla e parlate pure. L’unica cosa di cui mi importa è il gruppo: allora cominciate a stare un po’ zitti”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, clamorosa suggestione Pato | I dettagli

Lo sfogo dell’ex centrocampista anche della Roma si conclude poi con la frase: “Passione per il gruppo, passione per la vittoria”. Con il successo di martedì, il Lecce è salito al quart’ultimo posto in classifica, abbandonando almeno momentaneamente la terzultima piazza.