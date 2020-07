Ribery risponde a Frey su Instagram e dopo il duro sfogo per il furto subito rivolge parole d’amore alla Fiorentina

Sembra essersi chiuso il caso Ribery. L’esperto attaccante della Fiorentina, vittima di un furto negli scorsi giorni, si era sfogato duramente mettendo anche in dubbio la sua permanenza a Firenze. Nelle ultime ore il connazionale ed ex viola Sebastian Frey ha preso le difese dell’ex Bayern Monaco, e Ribery ha risposto su Instagram: “Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre!“. Torna la pace, dunque, tra Ribery e la piazza di Firenze.