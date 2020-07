Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto il divieto di ingresso in Italia per chi arriva da Paesi a rischio coronavirus

L’emergenza Coronavirus è ancora in corso di svolgimento e quindi l’Italia continua a tenere la guardia altissima. In questo senso Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha disposto una nuova ordinanza annunciata con una breve nota sul suo profilo Facebook: “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati nei seguenti Paesi: Armenia, Baharian, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Macedonia, Moldavia, Oman, Panama, Perù, Kuwait, Repubblica Domenicana. Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Shenghen resta l’obbligo di quarantena. L’epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

