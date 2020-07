Coronavirus, il bollettino del 9 luglio: 229 nuovi casi

Ecco il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati del 9 luglio 2020

È stato diramato il bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia relativo a giovedì 9 luglio 2020. Sono saliti a 242.363 i casi positivi al Covid-19 sul territorio nazionali, di cui 193.978 guariti e 34.926 morti. Nello specifico il bollettino odierno fa registrare per il secondo giorno consecutivo un incremento della curva epidemica in Italia con 229 i nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Sono 13.459 i pazienti attualmente positivi al virus mentre scende il numero degli attualmente ricoverati con sintomi e delle persone in terapia intensiva, rispettivamente a quota 871 (-28 da ieri) e 69 (-2). Purtroppo anche oggi si registrano 12 persone decedute.

