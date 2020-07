Calciomercato, UFFICIALE: Pellegrini ha firmato fino al 2023

Annunciato il nuovo allenatore del Betis per la prossima stagione: il cileno prende il posto di Trujillo.

La vittoria di ieri contro l’Osasuna ha certificato l’aritmetica salvezza da parte del Betis con tre giornate di anticipo rispetto alla fine della Liga spagnola. Per questo il club biancoverde ha deciso di ufficializzare già da oggi il nuovo allenatore per la stagione 2020-21. Si tratta di Manuel Pellegrini, 66enne tecnico reduce dall’esperienza non molto positiva in Inghilterra sulla panchina del West Ham. Il cileno prenderà il posto di Trujillo, chiamato a fare da traghettatore dopo l’esonero di Rubi. La squadra di Siviglia gli ha fatto firmare un contratto di tre anni fino al 2023.