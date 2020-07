Calciomercato Serie A, clamorosa suggestione Pato | I dettagli

Possibile ritorno in Serie A per l’ex Milan Pato: tutti i dettagli

Rispunta Pato per la Serie A. Una società starebbe infatti pensando di riportare in Italia l’attaccante ex Milan, attualmente al San Paolo. A riportare la suggestione che avrebbe del clamoroso è ‘SerieBnews.com‘: il club in questione, infatti, sarebbe l’ambizioso Benevento di Inzaghi appena neopromosso nella massima categoria. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU SERIEBNEWS.

