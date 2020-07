Calciomercato Milan, ‘pericolo’ inglese per Romagnoli | Le ultime

Nella lista della spesa del Manchester United figura anche il capitano del Milan Alessio Romagnoli, il cui contratto coi rossoneri scade nel 2022

Il Milan, Ralf Rangnick compreso non vogliono privarsi di Romagnoli. Si parla non a caso di possibile apertura a breve di una trattativa per il rinnovo, con adeguamento, del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2022. Sul capitano dei rossoneri, però, si registrano interessi da parte di grandi club europei, dal Psg fino al Manchester United come riporta ‘EPSN’.

Il manager dei ‘Red Devils’ Solskjaer è alla ricerca di un partner di Maguire, il difensore più pagato al mondo (80 milioni e passa) e ha messo proprio il nome di Romagnoli, assistito da Raiola che allo United ha già Pogba, nella lista dei tre che comprende anche quelli di Ake del Bournemouth (nel mirino pure del Napoli) e Mings dell’Aston Villa. La lista del norvegese potrebbe in realtà comprendere anche un altro big di Serie A, parliamo dell’interista Skriniar.

