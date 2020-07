Wesley Fofana è un obiettivo del Milan. I rossoneri avrebbero presentato un’offerta per il difensore classe del Saint-Etienne. Le ultime dalla Francia

Ancora conferme. Il Milan è sulle tracce di Wesley Fofana. Il difensore classe 2000 del Saint–Etienne è tra i calciatori sul taccuino della dirigenza rossonera per rafforzare il pacchetto arretrato.

I rossoneri sono pronti a far sul serio per strappare il giovane ai biancoverdi e secondo quanto riportato da ‘Le10Sport.com’, sarebbe stata già presentata un’offerta.

Non viene specificata la proposta del Milan ma sarebbe una cifra che avrebbe permesso di dare il via alla trattativa. C’è da segnalare però l’opposizione da per di Claude Puel. Il tecnico non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del 19enne ma davanti alla giusta offerta l’addio sarebbe inevitabile.

