Nuovo colpo in prospettiva per il Milan. Il giocatore è in città per visite mediche e firma. Tutti i dettagli

Dopo Pierre Kalulu dal Lione, il Milan mette a segno un altro colpo in prospettiva. Si tratta di Lukas Bjorklund, classe 2004 del Malmo, squadra in cui è cresciuto anche Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da ‘Sky Sport’, il giovane talento svedese è in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto con il club rossonero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: sondaggi di Milan e Roma per Godfrey

Bjorklund è arrivato a Milano accompagnato dal proprio agente con tanto di maglia della Svezia. Il giocatore, infatti, ha già collezionato 7 presenze con la Nazionale Under 17, con la quale ha subito convinto. Il Milan mette così a segno il secondo colpo di questa sessione di calciomercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Inter, sprint dalla Russia per Gaich | Ultime di CM.IT

VIDEO CM.IT | Calciomercato Milan, bomba Crudeli: “Trattativa concreta con Arnault”