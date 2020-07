Calciomercato Juventus, Ferran Torres ha scelto il Real Madrid di Zidane

La Juventus è fortemente interessata a Ferran Torres del Valencia, ma anche il Real Madrid è segnalato sulle sue tracce. La presenza di Zidane può essere decisiva

Ferran Torres è uno dei giocatori più interessanti del panorama internazionale e anche uno dei più chiacchierati a livello di calciomercato. Oltre alla giovane età, anche la situazione contrattuale (scadenza 2021 col Valencia) stuzzica la fantasia di praticamente tutti i top club europei. Tra questi c’è la Juventus, che pare già aver mosso passi concreti per il 20enne esterno d’attacco. Ma, secondo ‘elgoldigital.com’, sarà il Real Madrid la prossima destinazione del prodotto della cantera del club del ‘Pipistrello’. Il giocatore avrebbe intenzione di essere guidato da Zinedine Zidane, allenatore dei castigliani, nei prossimi anni e avrebbe dato priorità al presidente Florentino Perez, mettendo in stand by le altre opzioni. Al momento non ci sarebbe un’offerta ufficiale, ma il Real potrebbe puntare a prendere il talentuoso calciatore spagnolo per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro. Con buona pace della Juventus.

