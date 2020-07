Calciomercato Juventus, Bellerin nel mirino | Ma c’è l’ostacolo spagnolo

Juventus sempre molto interessata a Bellerin dell’Arsenal, nel mirino anche dell’Inter prima dell’affondo su Hakimi. I bianconeri dovranno vedersela col Siviglia

La Juventus è a caccia di esterni, a sinistra come a destra visto il probabile addio di De Sciglio. Nel mirino dei bianconeri risulta esserci Hector Bellerin, spagnolo in forza all’Arsenal. Sul 25enne c’era anche l’Inter, poi i nerazzurri hanno virato su Hakimi. Strada spianata per Paratici? Tutt’altro, stando ad ‘Express’ per il 25enne adesso è in pole il Siviglia. Bellerin non è certo un intoccabile, tuttavia i ‘Gunners’ potrebbero volere sui 25-40 milioni di euro per il suo cartellino. Al manager Arteta piace Rabiot, quindi chissà che la Juve non possa provarci con una proposta di scambio. Staremo a vedere.