Calciomercato Inter, concorrenza per Garay

Ezequiel Garay è un’opportunità di calciomercato. Il difensore è svicolato: piace all’Inter ma non solo. Sulle tracce dell’argentino anche il Benfica

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Ezequiel Garay. Il difensore argentino, accostato ai nerazzurri in queste ultime ore, è libero di firmare un nuovo contratto dopo essersi svincolato dal Valencia lo scorso 30 giugno.

In Spagna accostano l’esperto calciatore ai nerazzurri in vista di un possibile addio di Diego Godin. In Portogallo, invece, secondo quanto riportato da ‘O Jogo’, Garay starebbe negoziando con il Benfica per un suo ritorno. Le richieste alte e le condizioni fisiche rappresentano, però, un ostacolo alla trattativa.

