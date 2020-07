Bologna-Sassuolo, sfogo Mihajlovic: l’attacco a Sky

Espulso nella sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, si è sfogato a Sky al termine della gara.

“Abbiamo perso meritatamente, sono stato espulso giustamente perché ho mandato l’arbitro a quel paese perché siamo la squadra più ammonita del mondo, sembra che ci siano 11 killer in campo”. Come suo solito, senza peli sulla lingua, Sinisa Mihajlovic non ha nascosto il proprio pensiero e, al termine della sfida tra Bologna e Sassuolo, ha parlato in maniera chiara e diretta ai microfoni di ‘Sky’, sfogandosi anche con la pay-tv.

Il bersaglio, in particolare, è Fabio Caressa e la sua trasmissione ‘Sky Calcio Club’: “Domenica abbiamo vinto contro l’Inter contro un uomo in meno, domenica sera ho visto la trasmissione con il giornalista, il marito di Benedetta Parodi e non si è detto in mezz’ora niente del Bologna. A nessuno è venuto in mente di fare i complimenti al Bologna per quello che ha fatto. E’ una vergogna, questo non è giornalismo”.

