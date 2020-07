Sampdoria ko contro l’Atalanta nel match di questa sera. Le dichiarazioni a fine gara di Claudio Ranieri

Claudio Ranieri ha parlato dopo il ko in casa dell’Atalanta. L’allenatore della Sampdoria è stato espulso nella ripresa: “Angolo che non c’era? Mi sembra che Muriel tocchi il pallone per ultimo. Peccato, è andata così. La squadra ha fatto una buona partita, loro sono fortissimi e mi auguro che possano andare avanti il più possibile in Champions League. La mia espulsione? Aveva ammonito sia me che Gasperini, probabilmente un arbitro più esperto mi avrebbe detto di calmarmi e io mi sarei adeguato. Calcio senza tifosi? Brutto, amorfo. Mi auguro che si possano riaprire gli stadi. Se si sono riaperte le sale cinematografiche, almeno per gli abbonati che si faccia qualcosa più in là. Così è veramente brutto”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Atalanta-Sampdoria, Gasperini e il sogno scudetto: “E’ nelle mani della Juve”

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-SAMPDORIA: Toloi è un gigante, Murru si perde