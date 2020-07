L’Atalanta batte anche la Sampdoria e si porta a due lunghezze dalla Lazio e a -9 dalla capolista Juventus, prossima avversaria della ‘Dea’ sabato prossimo

Atalanta rullo compressore. Nona vittoria consecutiva per la squadra di Gianpiero Gasperini, che grazie a Toloi e Muriel piega anche la Sampdoria. L’allenatore nerazzurro chiude però al sogno scudetto in attesa del big match di sabato sera a Torino contro la Juventus: “Lo scudetto non è una parola che può ronzare, è nelle mani della Juve. È la squadra più forte del campionato, lo ha dimostrato anche ieri – le dichiarazioni di Gasperini a ‘Sky Sport’ dopo la gara – Intanto vogliamo raggiungere la matematica per la qualificazione in Champions League. Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose: questo è il primo step. Poi cercheremo di andare davanti a Inter e Lazio, il distacco è minimo”.

