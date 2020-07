Leonardo Bonucci da cedere: questa l’opinione dei tifosi sul difensore della Juventus, al centro delle critiche dopo la prestazione contro il Milan

Decisione netta, senza alcun tipo di dubbio: il popolo di Twitter ‘scarica’ Leonardo Bonucci, al centro delle critiche dopo l’opaca prestazione della Juventus contro il Milan. Rispondendo al sondaggio pubblicato sull’account di Calciomercato.it sul futuro del difensore bianconero, gli utenti si sono schierati nettamente dalla parte della cessione: per il 57,4% dei votanti, la Juventus dovrebbe mettere sul mercato Bonucci, mentre soltanto il 43,6% ritiene che debba essere confermato anche per la prossima stagione. Opinione netta quindi con il numero 19 della Juventus che non è più considerato un punto di forza per la formazione di Sarri.

