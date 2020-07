Roma-Parma, Var subito in azione | Rigore e tegola Fonseca

Assegnato un calcio di rigore agli ospiti: Cristante, diffidato, è stato anche ammonito e salterà la prossima partita

Sala Var subito al lavoro nelle prime battute di Roma–Parma. Cornelius è stato infatti atterrato in area di rigore, con l’arbitro Fabbri che in un primo momento ha giudicato regolare l’intervento di Cristante e lasciato correre. Il direttore di gara, prontamente richiamato al monitor, ha però successivamente cambiato la propria decisione assegnando il calcio di rigore in favore degli ospiti per l’intervento falloso con il piede. Il centrocampista giallorosso è stato inoltre ammonito ed essendo diffidato salterà la prossima partita per squalifica. Inizio subito in salita, dunque, per la squadra di Fonseca.

