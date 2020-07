All’Olimpico un ultimo saluto in onore del maestro Morricone prima del fischio d’inizio tra Roma e Parma.

Il mondo piange ancora Ennio Morricone. Il grande maestro se n’è andato due giorni fa, lasciando un enorme vuoto nella musica, nel cinema ma anche nel calcio. Il maestro, infatti, non ha mai nascosto la sua grande passione per i colori giallorossi: “Sono più romanista che musicista”, aveva dichiarato. Per questo il momento toccante prima del fischio d’inizio all’Olimpico tra Roma e Parma, acquista un significato ancora più importante. Tre minuti di musica meravigliosa, con le immagini di Morricone sui maxischermi dello stadio. Giù le luci, l’atmosfera diventa da brividi. Un omaggio emozionante, che fa seguito alla patch speciale con cui stasera la Roma scende in campo: “Grazie Maestro”, c’è scritto sulle maniche dei calciatori giallorossi, con il ritratto stilizzato di Ennio Morricone.