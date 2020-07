I voti al termine della prima frazione di gioco di Genoa-Napoli. Le pagelle del match valido per la 31ma giornata di Serie A. I migliori e i peggiori

Gara che parte forte con la rete di Elmas annullata per fallo di mano (che chiamata del VAR!) di Manolas. Napoli molto più in palla nella prima parte, poi il Genoa prende le misure e inizia a contrastare bene le sortite degli azzurri. Ci si aspetta però qualcosa in più dagli uomini di Nicola: c’è bisogno disperato dei tre punti e ci vorrebbe un po’ di iniziativa per provarci, almeno. In casa Napoli la solita prodezza di Mertens mentre Politano ancora non convince, nel Genoa Biraschi protagonista di un ottimo salvataggio sull’ex Inter e Perin con un paio di parate decisive.

Le pagelle del primo tempo: Genoa, Biraschi salva un gol

GENOA

Perin 6,5

Goldaniga 6

Zapata 6

Masiello 5,5

Biraschi 6,5

Cassata 5,5

Schone 5,5

Behrami 6

Barreca 6

Pinamonti 5,5

Sanabria 5

All. Nicola 5,5

NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Manolas 6

Maksimovic 5,5

Mario Rui 6

Fabiàn 6,5

Lobotka 6,5

Elmas 6,5

Politano 5,5

Mertens 7

Insigne 6

All. Gattuso 6

Arbitro Mariani 7