PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-SAMPDORIA: Toloi è un gigante, Murru si perde

Le pagelle ed il tabellino della partita del Gewiss Stadium fra Atalanta e Sampdoria, valida per la 31esima giornata di Serie A

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA SAMPDORIA / La vince l’Atalanta negli ultimi 15′ questa partita molto ben giocata dalla Sampdoria che sino a quel momento non ha lasciato spazi alle giocate dei veloci padroni di casa. Poi Toloi decide di svettare in area per mettere un timbro pesante sul match e la strada per gli orobici è subito spianata. Il subentrato Muriel la chiude con una fantastica esecuzione dal limite dell’area. Sono tre punti fondamentali per la truppa di Gasperini.

ATALANTA

Gollini 6 – Sempre tempestivo e sicuro nei suoi interventi. Comunque pochi a dire il vero.

Toloi 7,5 – Già una buona occasione nella prima frazione su assist di Ilicic, poi il gol sugli sviluppi del corner calciato da Malinovskiy regala all’Atalanta tre punti preziosissimi. Un muro in difesa.

Caldara 6 – Legge bene i palloni che gravitano dalle sue parti.

Djimsiti 6 – Non corre rischi, fa il suo senza sbavature. Dal 51′ de Roon 6 – Regala maggiore ordine alla manovra.

Hateboer 6 – Più offensivo di Gosens oggi, ma poco incisivo quando si tratta di mettere in mezzo la palla.

Freuler 6 – Lottatore nel centrocampo di Gasperini. Contiene e controlla.

Pasalic 5,5 – Ci si apetta sempre molto da lui. Invece incide poco soprattutto con i movimenti senza palla che latitano. Dal 70′ Muriel 7 – Pimpante come è giusto che sia al suo ingresso in campo. Guadagna il corner che vale il vantaggio dei suoi, poi concede la perla del raddoppio, con un tiro da fuori che è poesia.

Gosens 6 – Meno brillante rispetto alle ultime uscite. E meno intraprendente. Dall’86’ Castagne s.v.

Gomez 6,5 – Enorme la sua apertura per Zapata nel primo tempo, che però fallisce la ghiotta occasione. Prova ad illuminare sulla trequarti, ma Ilicic e Zapata sono un po’ fiacchi. Stanco, cala fisicamente nel finale di gara.

Ilicic 5,5 – Una splendida apertura per Toloi nel primo tempo, poi molto fiacco. Lontano parente del giocatore che ha incantato fino a marzo. Ma ci può stare. Dal 69′ Malinovskiy 6,5 – Subito effervescente, ha il merito di servire a Toloi l’assist per il gol del vantaggio da calcio d’angolo.

Zapata 5 – Si divora una grossa occasione nella prima frazione, a tu per tu con Audero che lo ipnotizza. Sarebbe potuta cambiare la partita molto prima. Un po’ impacciato e comunque contenuto bene da Colley. Dall’86’ Sutalo s.v.

All. Gasperini 6,5 – Non è mai facile con queste temperature e giocando ogni tre giorni. La sua Atalanta però ce la fa ancora una volta a portare a casa la vittoria.

SAMPDORIA

Audero 6,5 – Non può nulla sul gol di Toloi e poi di Muriel, ma prima fa tutto bene quando chiamato in causa. Soprattutto nel primo tempo in uscita su Zapata.

Bereszynski 5 – Si perde anche lui insieme a Murru in occasione del gol di Toloi. Poco incisivo in sovrapposizione.

Yoshida 6 – Buona la sua gara fino al gol di Toloi, poi si perde un po’ pur senza commettere grossi errori.

Colley 6,5 – Tiene benissimo su un gigante come Zapata. Ma c’è da dire che anche lui non è dameno rispetto alla punta atalantina. Pulito negli interventi.

Murru 5 – Si perde Toloi che gli sbuca alle spalle per il vantaggio nerazzurro. Non sgroppa mai.

Depaoli 6,5 – Il migliore degli esterni di Ranieri. Ci prova con una gran botta da fuori nel primo tempo. Dal 92′ D’Amico s.v.

Jankto 5,5 – Un po’ confuso nell’organizzazione di gioco. Dall’82’ Augello s.v.

Ekdal 5,5 – Soffre quando il pressing atalantino si alza. Esce stanco. Dall’82’ La Gumina s.v.

Linetty 6 – Ci prova nel primo tempo. Commette anche molti falli ma è il più fresco dei centrocampisti doriani.

Thorsby 5 – Soffre parecchio nel creare superiorità numerica da quel lato. Non punta mai l’uomo.

Gabbiadini 6 – Gioca di sponda, buoni i movimenti. Ma in area latita la sua presenza. Dall’82’ Ramirez s.v.

All. Ranieri 5,5 – Tatticamente la prepara bene, ma alla distanza la sua Samp si arrende ai tentativi di una squadra decisamente più tecnica come l’Atalanta. Viene espulso per doppia ammonizione.

Arbitro: Giua 5,5 – Espelle Ranieri per doppio giallo, forse un po’ troppo severo considerando che il tecnico doriano è accusato di protestare troppo. Partita comunque senza grosse ombre la sua.

TABELLINO

Atalanta-Sampdoria 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (dal 51′ de Roon); Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 70′ Muriel), Gosens (dall’86’ Castagne); Gomez; Ilicic (dal 69′ Malinovskiy), Zapata. A disposizione: Czyborra, Bellanova, Sutalo, Guth, Tameze, Colley, Sportiello, Rossi. All.: Gasperini.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli (dal 92′ D’Amico), Jankto (dall’82’ Augello), Ekdal (dall’82’ La Gumina), Linetty, Thorsby; Gabbiadini (dall’82’ Ramirez). A disposizione: Chabot, Leris, Askildsen, Maroni, Bertolacci, Bonazzoli, Quagliarella, Seculin. All.: Ranieri.

Arbitro: Antonio Giua (Sez. di Olbia)

Marcatori: 75′ Toloi (A), 85′ Muriel (A)

Ammoniti: 24′ Djimsiti (A), 34′ Thorsby (S), 56′ Jankto (S), 63′ Ranieri (S), 63′ Gasperini (A), 65′ Bereszynski (S), 95′ Castagne (A)

Espulsi: 65′ Ranieri (S)