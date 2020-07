DIRETTA Serie A, Genoa-Napoli: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Nicola e Gattuso in tempo reale.

Il Napoli fa visita al Genoa in una partita molto delicata valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I partenopei allenati da Gattuso vogliono prendersi i tre punti per riconquistare il quinto posto in classifica ai danni del Milan, mentre i rossoblu di Nicola hanno bisogno di un successo per scavalcare il Lecce e abbandonare il terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione. All’andata finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

CLASSIFICA: Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Milan* 49, Roma 48, Napoli 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.

*Una partita in più