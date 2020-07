Quattro match in programma questa sera per la 31esima giornata di Serie A, Roma-Parma per risollevarsi, l’Atalanta per continuare a sognare.

Dopo la vittoria del Napoli sul campo del Genoa e lo 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, proseguono gli appuntamenti con i match della 31esima giornata di Serie A. All’Olimpico Roma e Parma si sfidano alla ricerca di una vittoria che manca da troppo tempo. L’Atalanta ospita la Sampdoria e continua a sognare in grande con l’obiettivo di restare l’unica squadra a punteggio pieno dalla ripresa post-Covid. Al Dall’Ara spettacolo assicurato nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, mentre Torino–Brescia è una vera e proprio spareggio salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca di tutti i match, ma qui potrete seguirli in contemporanea.

Roma-Parma 1-1: 9′ rig. Kucka (P), Mkhitaryan

Atalanta-Sampdoria 0-0

Bologna-Sassuolo 0-0

Torino-Brescia 0-1: 21′ Torregrossa (B)