DIRETTA Serie A, Fiorentina-Cagliari: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Iachini e Zenga in tempo reale.

La Fiorentina ospita il Cagliari in una gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i viola di Iachini vogliono dare seguito alla vittoria contro il Parma per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione; dall’altro i rossoblu di Zenga vogliono tornare al successo dopo il ko interno contro l’Atalanta. All’andata i sardi si imposero con un netto 5-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Venuti; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Mattiello, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga

CLASSIFICA: Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Milan* 49, Roma 48, Napoli 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.

*Una partita in più