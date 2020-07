I dati sul coronavirus relativi all’8 luglio: contagi in calo e la bella notizia della terapia intensiva di Bergamo Covid-free

Una bella notizia sul fronte coronavirus: finalmente Covid-free la terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un sospiro di sollievo dopo 137 giorni dal primo ricovero. Sul fronte dati, nelle ultime ventiquattro ore sono 193 i nuovi contagiati su 50.443 tamponi effettuati. Il dato dei contagiati totali sale a 242.149.

Il numero di morti sale ad un totale di 34.919 (+15), mentre i guariti crescono di 825 unità e raggiungono quota 193.640. Il numero degli attualmente positivi è di 13.595 con una diminuzione di 647 persone rispetto a ieri. Per i ricoverati, il numero scende a 899 (-41 rispetto a ieri) con 71 persone in terapia intensiva (-2 rispetto ai dati di 24 ore fa). Infine, non si registrano nuovi contagiati in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Trento, Molise.