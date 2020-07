Calciomercato Verona, vicino il rinnovo di Juric

Calciomercato Verona, i gialloblu’ vogliono blindare il tecnico Ivan Juric dopo l’ottimo campionato svolto: pronto il rinnovo di contratto

Il ko contro il Brescia rende più in salita per il Verona la corsa all’Europa League. Ma non sminuisce l’ottimo campionato svolto dalla neopromossa, che ha sorpreso tutti. Il timoniere Ivan Juric verrà presto premiato con il rinnovo del contratto. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, per il tecnico croato è pronta una proposta di prolungamento biennale. Occorre far presto per escludere Torino e Fiorentina dalla corsa, sia i granata che i viola avevano manifestato infatti molto interesse.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Verona, UFFICIALE: rinnova Veloso

Calciomercato Lazio, Tare: “Kumbulla, faremo uno sforzo”