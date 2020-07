Calciomercato, niente Roma | De Rossi: “Ecco chi sogno di allenare”

L’ex capitano della Roma, come Spalletti, è stato accostato alla panchina di Fonseca in caso di esonero.

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Parma nella 31esima giornata di campionato. Risultati alla mano i giallorossi sono tra le peggiori squadre dalla ripresa della Serie A dopo lo stop per il coronavirus. Ecco perché la posizione del tecnico Fonseca è stata messa in discussione: in caso di altre sconfitte contro i ducali e il Brescia, potrebbe arrivare l’esonero. Al suo posto si è parla del terzo ritorno di Spalletti sulla panchina dei capitolini, ma anche della suggestione Daniele De Rossi come allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Fonseca lo esclude dai convocati: assist di mercato alla Juventus

Intervistato da ‘La Nacion’, però, De Rossi rivela qual è il suo sogno da allenatore: “Quella al Boca Juniors è stata un’esperienza incredibile, ma troppo breve. Ma mi mancava mia figlia maggiore, non dico bugie: non mi perdonerei mai se usassi mia figlia come una scusa. Devo tornare in Argentina per ringraziare le persone che mi hanno aiutato. E poi voglio tornare al Boca per allenarlo. Se le cose fossero andate bene, avevo già un accordo con Burdisso per allenare le giovanili. Quando ho firmato la risoluzione ero alla Bombonera ed alzando la testa ho visto la Coppa Libertadores in vetrina. Mi sono detto: ‘Non ho dato quello che potevo da calciatore, voglio tornare da allenatore: questa è la mia squadra del cuore’. Io mi sento pronto. Facciamo già riunioni con il mio staff tecnico. Anche se siamo ancora senza squadra, già lavoriamo insieme”.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma dell’Inter su Dzeko: le ultime