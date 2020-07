Calciomercato Lazio, la carta di Leonardo per Milinkovic-Savic

Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Milinkovic-Savic: Leonardo avrebbe una carta ‘segreta’ da giocare per convincere la Lazio

Il momento negativo della Lazio non cancella quanto di buono fatto dalla squadra di Inzaghi. Un ragionamento che vale come collettivo ma anche per i singoli, come Sergej Milinkovic-Savic, da tempo al centro di voci di mercato. Accostato in passato a Juventus ed Inter, il centrocampista serbo è apprezzato anche fuori dai confini italiani. Non è un segreto che piaccia al Manchester United, così come non è una novità l’interesse per lui del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, rinnovo Luis Alberto: ancora nessuna chiamata – Ultime CM.IT

Le richieste di Lotito non spaventano Leonardo che – secondo quanto riferisce ‘le10sport.com’ – avrebbe una doppia carta da giocare per convincere la Lazio. La prima riguarda gli ottimi rapporti tra il dirigente parigino e il procuratore di Milinkovic, Mateja Kezman. Poi ci sarebbero anche i rapporti ottimi con l’ambiente biancoceleste. Tutte carte da giocare dal Psg che però dovrà mettere sul piatto anche la cifra giusta per strappare il sì della Lazio.