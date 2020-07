Calciomercato Juventus, il giornalista Luigi Guelpa difende l’operato di Sarri contro il Milan ma auspica il ritorno in bianconero di un grande ex

Il clamoroso ko per 4-2 della Juventus in casa del Milan, dopo che i bianconeri erano in vantaggio di due reti, ha nuovamente aperto le discussioni su Maurizio Sarri. L’accusa per il tecnico è di non aver portato il valore aggiunto richiesto ai campioni d’Italia dal punto di vista del gioco. In sua difesa arriva la firma de ‘Il Giornale’ Luigi Guelpa, già ospite di Calciomercato.it nella trasmissione Terzo Tempo post Inter-Bologna. Su Twitter, Guelpa ha assolto Sarri spiegando: “Metterlo in croce dopo Milan-Juve è una follia. Cinque minuti deliranti possono capitare a chiunque. Ora è necessario guardare avanti”. Tuttavia, Guelpa chiude il suo tweet auspicando un ritorno in casa bianconera. Quello di un giocatore che ha lasciato un certo vuoto nella rosa quanto a carisma e personalità. “Io Mandzukic lo riporterei a casa”, ha affermato. Dopo la risoluzione con l’Al Duhail, stando alle informazioni in possesso di Calciomercato.it Mandzukic sta effettivamente pensando a un ritorno in Serie A. Da capire se possano esserci possibilità di ricucire il rapporto proprio con l’allenatore che ha sancito il suo allontanamento.

