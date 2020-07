Serie A, il terzo tempo su CM.IT: dalle gare di oggi alle ultime di mercato

Non perdetevi in compagnia di CM.IT tutte le ultime sul calciomercato, in diretta sul nostro portale.

Serata ricca di match per la Serie A: alle sfide del pomeriggio, Genoa-Napoli e Fiorentina-Cagliari, si aggiungono ben quattro partite in serata, Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Torino-Brescia e Roma-Parma. Alle 21:15 commenteremo in diretta sui nostri canali Facebook e Youtube le gare del giorno e tutti gli ultimi rumors di calciomercato, interagendo con i vostri commenti. Ospiti della serata Alessio Lento e Daniele Trecca. Conduce Marco Giordano.

