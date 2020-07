Dopo il ko col Milan, la Lazio cade anche al ‘Via del Mare’ contro il Lecce di Liverani. Ora la Juventus ha la chance di mettere in cassaforte il nono scudetto consecutivo

La Lazio perde anche in casa del Lecce e ora la Juventus – impegnata stasera contro il Milan – ha la possibilità di mettere in cassaforte il nono scudetto consecutivo andando a + 10 sui biancocelesti. Che passano subito in vantaggio con Caicedo, poi il calo e il pareggio alla mezz’ora di Babacar. A fine primo tempo, in cui è protagonista il Var, i salentini sprecano il possibile vantaggio fallendo con Mancosu il tiro dal dischetto. Il 2-1 arriva comunque a inizio ripresa con il colpo di testa di Lucioni. La squadra di Inzaghi prova a rientrare in partita, trovando però davanti a sé un super Gabriel, il quale regala a Liverani tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Ora il Lecce è fuori dalla zona calda, un punto sopra al Genoa.

LECCE-LAZIO 2-1

5′ Caicedo (L), 30′ Babacar, 46′ Lucioni (LE)

CLASSIFICA: Juventus punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma 48, Napoli 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.

*una gara in più