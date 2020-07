Serie A, 31a giornata | Programmazione e palinsesto DAZN

Nuovo turno infrasettimanale in Serie A. Squadre in campo per la 31a giornata con le solite tre partite trasmesse su DAZN: spicca Milan-Juventus, il programma completo

Torna in campo la Serie A. Al via questa sera un nuovo turno infrasettimanale, valevole per la 31a giornata, che vedrà subito impegnate Lazio e Juventus. La squadra di Inzaghi fa visita al Lecce a caccia di punti salvezza, mentre i bianconeri saranno di scena a ‘San Siro’ contro il Milan. Da oggi a giovedì si disputeranno tutte le partite con il consueto triplo appuntamento su DAZN: il palinsesto della piattaforma streaming prevede come al solito tre sfide. Si parte proprio questa sera, alle ore 21.45, con il big match tra Milan e Juventus. La piattaforma streaming trasmetterà anche Roma-Parma, in programma domani sera, mentre giovedì andrà in onda su DAZN Spal–Udinese, alle ore 19.30.

Le tre partite di Serie A sono visibili tramite l’app di DAZN su smart Tv, smartphone, pc e tablet compatibili oppure su ‘DAZN1’, canale 209 del pacchetto Sky per chi ha effettuato l’attivazione.

