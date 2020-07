Serie A, arbitri 31a giornata | Milan-Juventus a Guida

L’AIA ha reso noti gli arbitri delle partite della 31a giornata di Serie A in programma oggi e domani: Milan-Juventus a Guida

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di questa sera e domani valevoli per la 31a giornata di Serie A. Milan–Juventus sarà diretta da Guida, Lecce–Lazio a Maresca. Roma–Parma di domani sera è stata invece affidata a Fabbri. Ecco tutte le designazioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LECCE – LAZIO Martedì 07/07 h. 19.30

MARESCA

COSTANZO – VIVENZI

IV: ILLUZZI

VAR: ABISSO

AVAR: FIORITO

MILAN – JUVENTUS Martedì 07/07 h. 21.45

GUIDA

CARBONE – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MELI

FIORENTINA – CAGLIARI Mercoledì 08/07 h. 19.30

MANGANIELLO

RANGHETTI – COLAROSSI

IV: ABBATTISTA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANELLI

GENOA – NAPOLI Mercoledì 08/07 h. 19.30

MARIANI

BACCINI – SANTORO

IV: PICCININI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – SAMPDORIA Mercoledì 08/07 h. 21.45

GIUA

BINDONI – VILLA

IV: MAGGIONI

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

BOLOGNA – SASSUOLO Mercoledì 08/07 h. 21.45

FOURNEAU

PRETI – AVALOS

IV: VOLPI

VAR: PASQUA

AVAR: DI VUOLO

ROMA – PARMA Mercoledì 08/07 h. 21.45

FABBRI

LIBERTI – GORI

IV: PEZZUTO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DEL GIOVANE

TORINO – BRESCIA Mercoledì 08/07 h. 21.45

DOVERI

GIALLATINI – ROCCA

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: DI IORIO