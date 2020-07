Roma, il tecnico portoghese Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Parma in conferenza stampa.

La Roma non sta certamente attraversando un periodo semplice. I giallorossi sfideranno domani il Parma, a sua volta da tempo a secco di vittorie. Il tecnico Fonseca ha parlato alla vigilia del match contro gli emiliani. Calciomercato.it seguirà live la conferenza.

MOMENTO – “Penso che non abbiamo iniziato bene l’anno, poi abbiamo recuperato, ci siamo anche qualificati per l’Europa League. Le sconfitte qui sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà a recuperare, ma credo che contro il Napoli abbiamo dato un buon segnale. Penso che la squadra domani farà meglio”.

SMALLING E CAMBIO MODULO – “Il sistema non dipende solo da una persona. Schierare una difesa a tre? Possibile. Cristante? Con un modulo a tre potrebbe anche essere impiegato come uno dei tre difensori. Perez al fianco di Dzeko? Può essere una soluzione”.

FUTURO – “Se mi da fastidio vedere nomi di altri allenatori che potrebbero sostituirmi? No”.

ZANIOLO – “Se è stato convocato contro il Napoli è perché era pronto per scendere in campo. Ha giocato il minutaggio giusto, non poteva fare più di 30 minuti. Non sta al meglio fisicamente, ma ha giocato bene. Al momento però non è pronto per giocare dall’inizio. Non possiamo dimenticare ciò che ha passato e dobbiamo quindi avere la massima attenzione nei suoi confronti”.

PROGETTO – “Non dobbiamo dimenticare che siamo all’inizio di questo progetto. Io non posso paragonare questa stagione con la scorsa. Serve tempo per lavorare. Le sconfitte vanno analizzate e dobbiamo capire gli errori. Ci sono tante cose positive viste quest’anno. Stiamo lavorando per cambiare mentalità. Ci sono allenatori che allenano grandi club da anni e ancora non hanno vinto nulla”.

PARMA – “Sono una squadra aggressiva, ma mi aspetto giochino di contropiede. Sono molto forti in questo senso e hanno giocatori molto veloci. Credo giocheranno in questo modo. Ma per la partita di domani non penso di cambiare molto. C’è Smalling indisponibile, Zappacosta dovremo gestirlo visto che anche lui ha avuto un infortunio lungo”.

FASE DIFENSIVA – “Stiamo lavorando sui movimenti in fase difensiva. Per quanto riguarda i gol presi a Napoli penso si tratti più di meriti loro che demeriti nostri”.

