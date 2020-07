Continuano i guai del tecnico della Roma Paulo Fonseca che deve registrare anche l’infortunio muscolare di Davide Santon. Le ultime

Periodo nero per la Roma di Paulo Fonseca reduce da ben tre KO di fila che hanno fatto sfumare qualunque sogno Champions. A complicare ulteriormente le cose ci pensa l’infermeria che conta gli infortuni di Smalling e Santon. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il terzino destro italiano, mai impiegato dal tecnico dal rientro in campo, ha riportato un problema muscolare che lo costringerà ai box. Nello specifico si tratta di una lesione al polpaccio sinistro, e non di affaticamento come ipotizzato inizialmente. Non ci sono lesioni invece per Smalling.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, nuova tegola per Fonseca | Stop per Smalling

Roma, ESCLUSIVO agente Zaniolo: “Scalpitava come un leone in gabbia”