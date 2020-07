Napoli, dall’Inghilterra: accordo col Tottenham, Milik per Lucas Moura

Il Napoli e il Tottenham, secondo fonti inglesi, sarebbero d’accordo per il trasferimento di Milik in Inghilterra e Lucas Moura all’ombra del Vesuvio. La volontà del polacco farà la differenza.

Mentre il Napoli tenta di chiudere il colpo Victor Osimhen, uno dei suoi calciatori potrebbe scatenare a breve un’asta di mercato tra diverse big europee. Si tratta di Arkadiusz Milik, finito nel mirino di Atletico Madrid e Juventus, ma, secondo indiscrezioni emerse oggi, anche del Tottenham.

Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, Mourinho avrebbe identificato il polacco come un perfetto vice per Harry Kane e possibile suo sostituto in caso d’addio dell’inglese, e sarebbe pronto ad inserire nella negoziazione il cartellino di Lucas Moura.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Napoli e Atletico: che intrigo! Le ultime di CM.IT su Milik, Osimhen e Cavani

Il Napoli segue da tempo il brasiliano classe ’92, che a De Laurentiis piace da mesi e che fu vicino all’azzurro un anno fa. L’affare saltò per volontà di Pochettino, che non volle privarsene, ma ora potrebbe tornare d’attualità e rinforzare gli esterni offensivi a disposizione di Gattuso.

Secondo la testata inglese, dipenderebbe tutto dalla volontà di Milik, visto che un accordo tra partenopei e ‘Spurs’ sarebbe praticamente cosa fatta. L’ex Ajax continua a prendere tempo: il suo contratto è in scadenza nel 2021, i margini per un rinnovo ormai non esistono e la prossima decisione sarà decisiva per la sua carriera. Juventus, Atletico e Tottenham restano in attesa…

