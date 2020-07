Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Juventus, anticipo della 31° giornata del campionato di Serie A. Si va al riposo sullo 0-0

Si chiude a reti bianche il primo tempo del match di San Siro tra Milan e Juventus. Prima frazione equilibrata, poco spettacolare, con le due squadre attente a dosare le energie e a non scoprirsi. Il ‘Diavolo’ tiene botta e cerca di impensierire con Ibrahimovic la difesa ospite: Szczesny è attento sulle conclusioni dello svedese, mentre dall’altra parte è bravo Donnarumma a deviare in angolo il velenoso destro di Cristiano Ronaldo. Bene in regia Pjanic e Bennacer, fuori partita per il momento Paqueta e Higuain, quest’ultimo in difficoltà nello smarcarsi dall’attento Kjaer.

MILAN

Donnarumma 6,5

Conti 6

Kjaer 6,5

Romagnoli 6

Theo Hernandez 6

Kessie 6

Bennacer 6,5

Saelemaekers 5,5

Paqueta 5

Rebic 5,5

Ibrahimovic 6,5

All: Pioli 6

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Cuadrado 6,5

Rugani 6

Bonucci 6

Danilo 5,5

Bentancur 6

Pjanic 6,5

Rabiot 6

Bernardeschi 5,5

Higuain 5

Cristiano Ronaldo 6

All: Sarri 6

Arbitro: Guida 6,5

TABELLINO

Milan-Juventus 0-0 –

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunic, Calhanoglu, Bonaventura, Leao, Colombo, Maldini. Allenatore: Stefano Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Coccolo, Alex Sandro, Ramsey, Matuidi, Wesley, Muratore, Douglas Costa, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Giacomelli

Ammoniti: Paqueta (M), Bennacer (M)

Espulsi:

Note: 2′ di recupero