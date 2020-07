Torna Luiz Felipe, c’è Milinkovic: ecco la lista dei convocati di Simone Inzaghi per la trasferta di Lecce

La Lazio ha diramato la lista dei convocati di Simone Inzaghi per la delicata trasferta di Lecce, in programma questa sera alle ore 19.30. L’allenatore biancoceleste ritrova Luiz Felipe e Immobile e Caicedo dopo il turno di squalifica. C’è anche Milinkovic-Savic, mentre come già noto non sarà della partita Correa, alle prese con l’infortunio al ginocchio.

Ecco la lista completa:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro, Jony, Lazzari, Lukaku.

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Adekanye.