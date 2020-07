Le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il ko col Lecce

“Posso solo ringraziare la squadra per quanto fatto, poi è normale che c’è dispiacere per quanto stavamo facendo prima della sosta”. Così Simone Inzaghi a ‘Sky Sport’ dopo il ko col Lecce, che a meno di colpi di scena chiude il discorso scudetto per la Lazio – Alcuni assenti ci avrebbero aiutato tantissimo, la prestazione c’è stata nonostante i giocatori fossero al top. Il nostro sogno deve continuare, dobbiamo qualificarci artimeticamente in Champions. Speriamo, ripeto, di raggiungere al più presto quel che ancora ci manca, ma ora pensiamo solo al nostro primo obiettivo”, ha concluso il tecnico biancoceleste.

