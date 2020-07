eSports in spiaggia, parte la “TC Santa Teresa Cup 2020”

Oltre 200 adesioni per l’evento eSports “TC Santa Teresa eSports Cup 2020”, che ospiterà Nicolò “Insa” Mirra e Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani, entrambi pro players del team Qlash.

Se il buongiorno si vede dal mattino, non ci sono dubbi sulla riuscita di un’iniziativa che si preannuncia di alta qualità: quasi duecento, infatti, le adesioni raccolte in poco più di 24 ore per il “TC Santa Teresa eSports Cup 2020”, evento eSports ideato dall’Associazione Santa Teresa Beach. Il contest che coinvolgerà players di tutta Italia che si sfideranno, ad eliminazione diretta, fino alla finale del 26 luglio che si svolgerà sulla splendida spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Una location magica che, per molti anni, ha ospitato uno dei principali tornei di Beach Soccer del Sud Italia: un evento molto sentito e seguito che quest’anno, a causa degli effetti Covid, si declinerà in formula eGames. Per le iscrizioni, gratuite, ci sarà tempo fino alla mezzanotte di questa sera (7 luglio). Poi si procederà alla composizione del tabellone.

Il torneo inizierà giovedì 9 luglio e si giocherà in modalità FIFA Ultimate Team; non sono previste restrizioni di rating e sarà possibile schierare leggende e calciatori in prestito.

La competizione avrà una fase online in cui i partecipanti si affronteranno, fino alle semifinali, in match a gara secca.I due finalisti, come detto, si affronteranno nell’evento live di Salerno: ospiti dell’organizzazione del torneo, potranno vivere una splendida due giorni in una città splendida e ricca di bellezza.

La finale si giocherà al meglio delle tre partite e il vincitore, oltre al trofeo, si aggiudicherà la console di nuova generazione PlayStation5 (uscita prevista a dicembre 2020).

Lo svolgimento del torneo sarà curato dal portale tuttocampo.it.

Communication partner dell’evento sarà BECLAY, agenzia fondata da Igino Camerota e Giovanni Cavaliere: una realtà già consolidata nel mondo della comunicazione sportiva e attualmente impegnata in progetti di livello top.

Ospiti d’onore dell’evento due autentiche leggende di un movimento che continua a crescere in maniera vertiginosa: Nicolò “Insa” Mirra e Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani, entrambi pro players del team Qlash.

“Insa” compete sul simulatore calcistico da FIFA 15, è EA Game Changer e parte del FIFA Player Council. Il grande pubblico ha potuto apprezzarlo anche in qualità di ospite in format televisivi e radiofonici di successo (E Poi C’è Cattelan, Nemo Nessuno Escluso, Catteland, Radio 105 Wag, etc.).

Al suo attivo può vantare vittorie di prestigiosi tornei nazionali e internazionali e la partecipazione a eventi cult del settore (FIFA Interactive Club World Cup, The Intercontinentals 2017, Levante Esports Cup, Gfinity War Child Event e GamerSaloon’s FIFA Pro League, etc.): un vero e proprio fuoriclasse della console che, negli ultimi due anni, ha creato – dai suoi canali – centinaia di contenuti apprezzati da migliaia di fan.

“CRAZY_FAT_GAMER_” è il numero 1 nella classifica mondiale attuale di Fifa 20: top player assoluto del circuito, ventuno anni, varesino. Ha mosso i suoi primi passi in FIFA quando, ad appena sei anni, già sfidava il fratello maggiore in sfide infinite alla console.

Vincitore del Campionato Italiano FIFA 16 e vice campione italiano di FIFA 14, ha vinto per tre anni consecutivi (dal 2015 al 2017) il Gran Final della Live League.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!