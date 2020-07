Serie A, Lecce-Lazio 2-1: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra le squadre di Liverani e Inzaghi in tempo reale.

La Lazio fa visita al Lecce nel primo anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. I biancocelesti vogliono tornare a vincere dopo il ko interno contro il Milan per blindare il secondo posto in classifica e provare a mettere un po’ di pressione sulla Juventus. I giallorossi di Liverani, invece, sono ancora alla ricerca dei primi punti dalla ripresa dopo l’emergenza coronavirus per abbandonare il terzultimo posto in classifica. All’andata i capitolini si imposero 4-2 Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Via del Mare’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi

CLASSIFICA: Juventus punti 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Roma 48, Napoli 48, Milan 46, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo 40, Parma 39, Cagliari 39, Fiorentina 34, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Genoa 27, Lecce 25, Brescia 21, Spal 19.