Ecco il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati del 7 luglio 2020

Tornano incoraggianti i numeri relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Dopo l’incremento di +208 nuovi casi del 6 luglio, i dati di oggi evidenziano un numeri di nuovi contagi che si attesta sul +138, complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24 ore fa, e il tutto con ben 43.219 tamponi analizzati a fronte dei 22.166 di ieri. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale così a 241.956 mentre purtroppo è in forte rialzo il numero dei decessi: 30 oggi contro gli 8 di ieri e i 7 di domenica. Le persone attualmente positive in Italia sono 14.242, -467 rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva diminuiscono di due unità fino alle 70 odierne. Aumentano inoltre i guariti, 574 in un giorno (ieri appena 133), che salgono ad un totale di 192.815.

Ecco il quadro complessivo:

• Attualmente positivi: 14.242 (-467)

• Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%)

• Dimessi/Guariti: 192.815 (+574, +0,3%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 70 (-2, -2,8%)

• Tamponi: 5.703.673 (+43.219)

Totale casi: 241.956 (+138, +0,06%)

