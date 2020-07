Doppia cessione in arrivo per il calciomercato Napoli, restano in Serie A Younes e Llorente

Remunerare per poi spendere. E’ l’obiettivo estivo del Napoli di De Laurentiis, che sul mercato è impegnato a cedere alcuni elementi in esubero. Tra questi figurano Younes e Llorente, entrati nel mirino del neopromosso Benevento. La società di Vigorito è vogliosa di regalare a Inzaghi elementi validi per tentare la salvezza la prossima stagione. Così, sembra pronta ad affondare il colpo per i calciatori azzurri: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, futuro Llorente | Ritorno a sorpresa!

Calciomercato Napoli, le ultime su Younes e Llorente

Complici i rapporti ottimali tra le due società, riporta ‘Tuttosport’, la trattativa per portare Younes e Llorente al Benevento sarebbe in dirittura d’arrivo. L’unico ostacolo riguarderebbe l’ingaggio dei due calciatori che supera i due milioni di euro netti a stagione. Il doppio affare, dunque, potrebbe presto concretizzarsi per una somma vicina ai 16 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, colpo in Serie A per il dopo Koulibaly | Confermate anticipazioni CM.IT