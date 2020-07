Tottenham-Everton, protocollo infranto: abbraccio Mourinho-Ancelotti

Protocollo infranto prima di Tottenham-Everton: l’abbraccio tra Mourinho e Ancelotti non rispetta le misure anti contagio

Protocollo infranto, come da promessa: l’abbraccio tra Mourinho e Ancelotti prima di Tottenham-Everton non è certo in linea con i tempi e le misure anti contagio da coronavirus. Eppure lo Special One nei giorni scorsi lo aveva promesso: aveva anticipato che avrebbe abbracciato l’amico-rivale Ancelotti all’ingresso in campo ed è stato di parola.

Il portoghese ha atteso che l’ex tecnico del Napoli mettesse piede in campo, gli si è avvicinato ed i due sorridenti si sono abbracciati. Poi ognuno sulla sua panchina, ad attendere magari la sanzione per non aver rispettato le misure anti-Covid volute dalla Premier League per la ripartenza.