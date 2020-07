Gennaro Gattuso, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il successo del suo Napoli contro la Roma. Ecco le sue parole

Il Napoli di Gennaro Gattuso rialza subito la testa dopo il ko di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico azzurro ha commentato il successo contro la Roma: “Alleno dei giocatori forti e delle volte bisogna ricordarglielo – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Dobbiamo creare una mentalità vincente, si deve pensare al noi e non all’io. Insigne? Deve lavorare e avere forza nelle gambe, così può fare la differenza. Mi guarda con gli occhi storti quando lo faccio uscire. E’ un ragazzo intelligente, è questa la sua forza”.

CRESCITA – “Bisogna migliorare di mentalità. In questi anni quando si cerca di fare il salto di qualità viene a mancare la mentalità. Abbiamo giovani fortissimi, che non devono pensare di essere arrivati. Dobbiamo riuscire a lavorare in maniera corretta per non prendere gol, a molti non piace”

LOZANO – “Ha bisogno di giocare a campo aperto, ha una velocità incredibile. Ultimamente lo sto vedendo con più voglia”.

ROSA – “Abbiamo giocatori funzionali per questo tipo di calcio che vogliamo fare. Siamo tra le squadre con una delle rose più importanti”.

BARCELLONA – “Percentuali? Non so se arrivo al 7-8 agosto (ride, nd.r). Sto pensando ad altro al momento, a non fare figuracce. Non si regalano le partite, dobbiamo metterci la gamba e poi speriamo di arrivarci bene e giocarcela”.