Napoli-Roma, esultanza Callejon: la moglie risponde su Instagram

Napoli-Roma, esultanza particolare di Josè Callejon dopo il gol di ieri sera contro i giallorossi: la moglie Marta risponde su Instagram

Il Napoli è salito al quinto posto in classifica agganciando la Roma, dopo la vittoria per 2-1 nello scontro diretto di ieri sera. Risposta degli azzurri dopo il ko con l’Atalanta, si segnala in particolare l’esultanza di José Callejon dopo il gol del momentaneo 1-0. Lo spagnolo ha celebrato la rete con una mano sotto il mento, un messaggio tutto da interpretare. La moglie Marta Ponsati Romero ha poi condiviso uno scatto del momento, con una emoticon a ‘zittire’ qualcuno. A chi le ha chiesto conto su Instagram del motivo, ha poi risposto: “Nessuna polemica, ognuno vede quello che vuole. Non abbiamo mai fatto polemica, e nemmeno adesso”.

