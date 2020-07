Lecce-Lazio, Inzaghi non si arrende: “Guardiamo a noi, partita per partita”

Inzaghi carica la sua Lazio in vista del Lecce: “Non dobbiamo guardare gli altri, ma pensare solo a noi, ragionando partita per partita”

Simone Inzaghi archivia la pesante sconfitta interna contro il Milan e carica la sua Lazio in vista della trasferta di Lecce. I biancocelesti, scivolati a -7 dalla Juventus, vogliono restare in scia dei bianconeri: “A prescindere dagli altri, dobbiamo guardare a noi. Abbiamo analizzato il match con il Milan, ora ci aspetta una partita importante e difficile. – ha dichiarato Inzaghi a ‘Lazio Style Channel’ – Dovremo affrontare al meglio la gara con il Lecce: vedremo chi ci darà più garanzie per giocare al Via del Mare”. Sulle condizioni fisiche della squadra: “Ci mancano due piccole sedute e valuteremo la condizione di chi ha giocato e di chi potrà darci una mano in una partita non semplice”.

