Coronavirus, bollettino 6 luglio: 208 nuovi casi e 8 morti

Consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia

Sono 208 (111 in Lombardia) i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto reso noto nell’ultimo bollettino sull’emergenza Coronavirus. Torna a salire la curva epidemica, con i nuovi casi che sono stati rilevati su 22.166 tamponi effettuati. I nuovi decessi sono 8, con 133 guariti. Cresce così, per il secondo giorno consecutivo, il numero delle persone attualmente malate: +67 oggi, +21 ieri, per un totale che arriva a 14.709. Infine, sono dieci le regioni che oggi non riportano nuovi casi: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

