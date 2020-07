Giovanni Sartori svela il segreto dell’Atalanta e fa un annuncio di calciomercato sul futuro

Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, ha rilasciato alcune parole sul club lombardo: “Noi viviamo veramente alla giornata, abbiamo dei numeri incredibili. Abbiamo raggiunto le 100 reti quest’anno, abbiamo dieci vittorie fuori casa con 41 gol segnati – le sue parole a ‘Radio anch’io Sport’ – Sono frutto di un grandissimo lavoro da parte di tutte e tre le componenti che sono la base di una società. Mio futuro in una grande? Io sono in una grandissima società, non amo molto i cambiamenti, sto veramente bene qua. Se non dovessi restare qua, mi piacerebbe provare da qualche parte”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Roma e Atalanta alleate: si lavora a uno scambio con plusvalenza

Calciomercato Atalanta, annuncio di Sartori sugli acquisti

Sartori ha proseguito la sua disamina: “Colpo che ha sorpreso? In questi anni abbiamo fatto una serie di acquisti grazie al lavoro della società. Io sono a capo di una struttura, ma abbiamo uno scouting che sta dando risultati importanti. Abbiamo preso giocatori che erano sconosciuti ai più e pian piano sono diventati importantissimi a livello internazionale. Area di ricerca di calciatori? Giriamo in tutti i paesi ma alcuni per costi non li frequentiamo. L’area geografica più battutta è quella dei Paesi Bassi. Tutti i giocatori presi ci hanno dato grandissime soddisfazioni”.

CALDARA – “Giocava poco al Milan? Probabilmente per l’infortunio, non hanno avuto tempo per aspettarlo. Noi lo abbiamo aspettato, oggi è un giocatore pienamente recuperato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, clamoroso: “Sarri bocciato” | Nuovo club in Serie A

Calciomercato, Inter e Atalanta a caccia di Senesi | I dettagli di CM.IT