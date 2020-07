Calciomercato Juventus, il Psg torna alla carica per un giocatore bianconero: ecco il nuovo obiettivo nel mirino di Leonardo

Nuovo capitolo nei numerosi intrecci di calciomercato tra la Juventus e il Psg. Diverse le operazioni che si sono ipotizzate tra le due società, che sono in ottimi rapporti. Dalla Francia, precisamente dalla testata ‘Le10Sport’, arrivano notizie sul ritorno di fiamma di Leonardo per un altro giocatore bianconero. Si tratta del giovane Luca Pellegrini, laterale sinistro in questa stagione in prestito al Cagliari, dove sta disputando una buona annata. I francesi sono alla ricerca di un innesto nel suo ruolo, nonostante il rinnovo di Kurzawa fino al 2024. Pare infatti che l’intenzione sia quella di spostare Bernat in una posizione più offensiva nella prossima stagione. Così, Leonardo sta monitorando la situazione del 21enne ex Roma. Al momento, i contatti sarebbero ancora in fase embrionale, ma si tratta di un dossier di mercato da seguire con grande attenzione. Il giocatore fa parte della scuderia di Raiola, così come un altro giovane nel mirino della Juventus, Calafiori, sempre proveniente dalla Roma.

